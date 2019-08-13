В Германии нашли надгробие Белоснежки

Кто не знает сказку о Белоснежке, ее злой мачехе, волшебном зеркальце и семи гномах! И вот сказка стала былью: в баварском городке найдена надгробная плита с ее могилы.

Давным–давно, точнее в XVIII веке, в замке одного небольшого городка под названием Лор-ам-Майн (Lohr am Main) жила-была юная особа. Когда ей исполнилось 18 лет, отец снова женился. Новая жена падчерицу невзлюбила и всячески сживала ее со свету. Так девушке пришлось покинуть родной дом. Ушла она, правда, не в лес, а в монастырь.

Звали девицу Мария-София фон Эрталь (Maria Sophia von Erthal) – и именно ее эксперты считают историческим прототипом героини знаменитой сказки братьев Гримм.

Родина Марии-Софии находится в окруженном "дремучими лесами" Шпессарте (Spessart). Оттуда высокогорная тропа ведет через "семь гор". Там во времена Белоснежки жили трудяги-рудокопы. Все они – и дети, и взрослые – были маленького роста, а для работы в шахтах надевали плащи-накидки с капюшонами. Все как в сказке: за семью горами, у семи гномов жила-была Белоснежка - "всех милее, всех румяней и белее ", как писал в своей "Сказке о мертвой царевне и семи богатырях"Александр Сергеевич Пушкин. Кстати, "Спящая красавица" - похожая на "Белоснежку", но другая сказка братьев Гримм.

Как бы то ни было, но Марии-Софии давно нет на свете. Ее и похоронили в этих краях. И вот теперь обнаружено ее надгробие.

Пропавшее надгробие

Всем известно, что Белоснежка умерла, откусив от отравленного яблока, которое принесла ей коварная мачеха. К счастью для героини сказки гномы, опечаленные ее смертью, положили спящую мертвым сном в хрустальный гроб. Печальная история закончилась чудесно: юный принц разбудил Белоснежку жарким поцелуем.

Маловероятно, конечно, что "реальную" Белоснежку - Марию-Софию фон Эрталь - также похоронили в хрустальном гробу. А вот надгробную плиту с эпитафией на ее могиле установили. И теперь его снова обнаружили.

О судьбе девушки из известного дворянского рода и ее жизни в монастыре бенедиктинцев в Бамберге, в аббатстве Св. Михаила, известно немного. Умерла "настоящая" Белоснежка в 1796 году: ее завещание находится в городском архиве Бамберга, а официальное объявление о смерти (Totenzettel) - в университетской библиотеке Вюрцбурга.

Долгое время о местонахождении надгробной плиты ничего не было известно. Помог случай: надгробье случайно обнаружили наследники одного старинного дома в Бамберге. Поискав в интернете, они поняли, что речь идет об историческом памятнике и передали ее музею католической епархии баварского города.

Свет мой, зеркальце, скажи…

В музее плиту исследовали, основательно почистили и реставрировали. Теперь она находится в музее епархии Бамберга (Diözesanmuseum). Это скромная овальная плита из темно-серого мрамора, единственное украшение - несколько звездочек белого цвета. Надпись на камне гласит: "Благородная героиня христианства – здесь она покоится после победы веры истиной в ожидании Светлого Воскресения".

Во время похорон Марии-Софии фон Эрталь вряд ли кто-то мог себе представить, насколько ее жизнь преобразится именно после ее смерти. Немаловажную роль сыграло здесь старинное зеркало 1720 года, которое многое лет висело в одном из винных погребков Лора. В одном из медальонов массивной рамы зеркала, украшенного узорами из красного лака, серебряной и золотой фольги, имелась витиеватая надпись по-французски: "Amour Propre" - "самовлюбленность". А тут уже до мачехи Белоснежки - как говорится, один только шаг. Не удивительно, что легенда о Белоснежке заинтересовала великих немецких сказочников, ведь братья Гримм жили всего в семидесяти километрах отсюда.

Сегодня городок Лор-ам-Майн с гордостью называет себя "городом Белоснежки", привлекая тем самым многочисленных туристов. А посетители краеведческого музея Шпессарта могут сами взглянуть в легендарное "волшебное" зеркало.