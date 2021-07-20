В Германии выставили на продажу гору

В немецком национальном парке Саксонская Швейцария на продажу выставили самую маленькую гору – Циркельштайн. Сейчас ее продают за € 200 000, в 2006-м цена была больше € 1 000 000, пишет портал 34travel.me.

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Гора Циркельштайн, самая маленькая из гор Саксонской Швейцарии, расположена в пяти километрах к юго-востоку от Бад-Шандау, слева от реки Эльбы в приграничной территории с Чехией. В 1818 году эта гора вдохновила немецкого художника-пейзажиста Каспара Давида Фридриха написать картину "Странник над морем тумана", отмечает портал "Газета.ру".

"Несмотря на небольшой размер, характерная форма делает его одним из самых ярких скальных образований в Эльбских Песчаниковых горах", — пишут в объявлении на eBay.

Новый владелец не сможет ничего строить на горе, зато будет единственным человеком, кому разрешено водить машину в этом районе.