В гости к солнцу! Пять экзотических идей для теплых выходных зимой

На улице больше тьмы, чем света и организм настойчиво требует это как-то компенсировать. Кто-то спит больше, кто-то больше ест, а кто-то берет и отправляется туда, где солнца по-прежнему много. Куда именно? Вот пять идей.

В гости к султану

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Одно из самых неожиданных направлений для неискушенного путешественника — это Оман! Из Европы до него можно добраться всего за 5-7 часов полета.

При этом Оман считается одной из самых красивых и безопасных стран мира. Там всегда тепло, а еще это — родина Синбада-морехода. Основу богатств страны составляет нефть и, как во всех соседних странах, полученные от ее продажи деньги местный султан — обладающий всей полнотой власти — тратит на создание рая на земле.

В Омане вас ждет отменный пляжный отдых, а еще все наперебой советуют посетить сафари — это одна из визитных карточек страны.