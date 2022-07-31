В гостях у сказки: 6 настоящих "сказочных" зданий, которые построили обычные люди

Некоторые вполне реальные сооружения выглядят так, что хочется немедленно поместить их в какую-нибудь сказку… а может, они и впрямь сошли со страниц книги или пришли из какого-нибудь фильма? Мы выбрали шесть на наш взгляд наиболее интересных "сказочных" зданий планеты.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Слишком высокий чайный домик (Япония)
В своем "Слишком высоком чайном домике" архитектор Терунобу Фуджимори скрестил элементы традиционного японского чайного дома с практикой строительства домов на деревьях. В результате получилась натуральная "Избушка на курьих ножках" на расстоянии 6 метров над землей.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
TagsГермания Исландия Португалия США Япония
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Comment Form
Читайте также