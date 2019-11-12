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Каменный дом (Португалия)
В гостях у сказки: 6 настоящих "сказочных" зданий
Foto: Shutterstock

Некоторые вполне реальные сооружения выглядят так, что хочется немедленно поместить их в какую-нибудь сказку… а может, они и впрямь сошли со страниц книги или пришли из какого-нибудь фильма? Портал DELFI представляет шесть наиболее впечатляющих "сказочных" зданий планеты.

Слишком высокий чайный домик (Япония)

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A post shared by Hanna (@hannabananajp) on May 24, 2019 at 2:37am PDT

В своем "Слишком высоком чайном домике" архитектор Терунобу Фуджимори скрестил элементы традиционного японского чайного дома с практикой строительства домов на деревьях. В результате получилась натуральная "Избушка на курьих ножках" на расстоянии 6 метров над землей.


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Каменный дом (Португалия)

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Source

Delfi Turgid

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Германия Исландия Португалия США Япония
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