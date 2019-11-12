В гостях у сказки: 6 настоящих "сказочных" зданий

Некоторые вполне реальные сооружения выглядят так, что хочется немедленно поместить их в какую-нибудь сказку… а может, они и впрямь сошли со страниц книги или пришли из какого-нибудь фильма? Портал DELFI представляет шесть наиболее впечатляющих "сказочных" зданий планеты.
Слишком высокий чайный домик (Япония)
В своем "Слишком высоком чайном домике" архитектор Терунобу Фуджимори скрестил элементы традиционного японского чайного дома с практикой строительства домов на деревьях. В результате получилась натуральная "Избушка на курьих ножках" на расстоянии 6 метров над землей.
- 1. Каменный дом (Португалия)
- 2. Дом на острове Elliðaey (Исландия)
- 3. Жилище Смита (США)
- 4. Торфяные дома (Исландия)
- 5. Замок Нойшванштайн (Германия)
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