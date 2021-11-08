В Греции ввели новые антиковидные ограничения
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Греция ужесточает антиковидные ограничения: теперь для посещения открытых террас кафе и ресторанов требуется сертификат о вакцинации либо результат ПЦР-теста (экспресс-теста на антигены).

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Без одного из этих документов также нельзя попасть в ТРЦ, больницы, зоопарки, салоны красоты, парикмахерские и пр. Cвободно посещать по-прежнему можно аптеки, супермаркеты и продуктовые магазины, заправки, зоомагазины, прачечные, мясные и табачные лавки, сообщает портал "Тонкости Туризма".

Рестораны, кафе и детские площадки в закрытых помещениях, банкетные залы и ночные заведения открыты обладателям сертификатов и справок о перенесенной инфекции.

Музеям, кинотеатрам, спортзалам, археологическим достопримечательностям разрешено выбирать, будут они принимать только с сертификатом о вакцинации или с результатом теста тоже.

Маски необходимо носить на открытом воздухе при условии массового скопления людей и внутри помещений.

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