В Индонезии продают целый архипелаг размером почти со знаменитый Бора-Бора

Группа индонезийских островов, известная как заповедник Види, вот-вот будет выставлена на аукцион, что может стать одной из самых сногсшибательных продаж недвижимости, когда-либо проводившихся в Азии.

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Более 100 островов в "Коралловом треугольнике" восточной Индонезии раскинулись на площади более 10 000 гектаров (25 000 акров), что по площади сравнимо со знаменитым Бора-Бора, пишет CNN.

Индонезийский закон гласит, что неиндонезийцы не могут официально покупать острова в стране. Ноэто не станет проблемой для желающих приобрести уникальные острова – их будущих владелец должен будет приобрести долю в холдинговой компании PT. Leadership Islands Indonesia и с ее помощью уже развивать острова по своему желанию.

Чарли Смит, исполнительный вице-президент Sotheby's Concierge Auctions по региону EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), явно ожидает, что заявки на этот архипелаг будут значительными.

"Каждый миллиардер может владеть частным островом, но только один может владеть этой эксклюзивной возможностью, разбросанной по более чем 100 островам", — сказал он в заявлении для прессы.

Как бы в итоге ни сложилась судьба островов, сейчас они обладают всеми зачатками потенциально грандиозного проекта – заповедник Види содержит одни из самых красивых пейзажей Индонезии, включая коралловые рифы, мангровые заросли и около 150 километров береговой линии.

До заповедника можно добраться только на частном самолете. Международный аэропорт Бали имени Нгураха Рая находится в 2,5 часах полета.

Аукцион стартует 8 декабря и продлится до 14 декабря. Стартовой цены нет, но участников торгов просят внести залог в размере 100 000 долларов, чтобы доказать серьезность своих намерений.

За последние несколько лет продажи частных островов резко возросли – уединенность и безопасность сделали их еще более желанным активом во время пандемии. Однако стоит понимать, что даже сам остров стоит копейки, то, скорее всего, это значит, что вам придется потратить значительную сумму денег не только на строительство на нем дома, но и на проведение водопровода, электричества и другую инфраструктуру. Добавьте к этому транспорт, стоимость доставки еды и людей туда и обратно, и владение островом может очень быстро стать очень дорогим "развлечением".