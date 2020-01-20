В Индонезии ушли под воду два острова. Остальные — на очереди

Из-за повышения уровня моря два индонезийских острова ушли под воду. Еще четырем угрожает затопление в ближайшее время. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Jakarta Post.

Остров Бетет и остров Гундул в Южной Суматре погрузились под воду на метр и три метра соответственно. Главной причиной затопления территорий ученые назвали изменение климата и, как следствие, повышения уровня моря. Острова были необитаемыми и являлись частью национального парка Бербак-Сембиланг.

Власти региона бьют тревогу из-за того, что исчезновения островов могут продолжится. По их словам, если не будут предприняты значительные усилия для решения проблемы постоянно растущего уровня океанов, четыре других острова в этом же районе с высотами менее четырех метров над уровнем моря могут также затонуть. При этом в зоне риска оказался остров Салах Намо, расположенный на высоте два метра над уровнем моря. Опасения властей вызывает то, что данная местность на данный момент заселена людьми. Некоторым жителям Салах Намо уже пришлось переселиться вглубь острова из-за прихода воды и затопления домов.

Как отмечает издание, повышение уровня моря, вызванное глобальным потеплением, особенно угрожает таким странам-архипелагам, как Индонезия. Миллионы ее граждан живут в низменных прибрежных районах, расположенных на примерно 17 000 островах.

Затоплением местности озабочены не только в Индонезии. К концу столетия под воду может уйти шведский город Мальмё. По мнению Шведской ассоциации местных органов власти и регионов, первой уйдет под воду западная часть города. Причина также заключается в повышении уровня моря из-за таяния ледников. Ученые заявляют, если к концу столетия температура повысится на 4°C, то под воду уйдет элитная зона западной гавани города. Район находится под угрозой затопления вместе со всей важной инфраструктурой, включая центральный железнодорожный вокзал, пояснили специалисты.

Согласно последним исследованиям, под угрозой исчезновения из-за повышения уровня Мирового океана также находятся Амстердам, Венеция, Йокогама, Шанхай, испанская Малага и район Манхэттен в Нью-Йорке. Эти города могут утонуть уже к концу XXI века. В зоне риска также находятся Лондон и прибрежные части Дании, Уругвая, Перу.