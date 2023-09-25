В Исландии собираются ввести налог для туристов

Посещение Исландии скоро будет стоить немного дороже, но эти расходы пойдут на благое дело. Страна планирует ввести новый налог для туристов, который будет направлен на поддержку проектов в сфере экологии и устойчивого развития, пишет travelandleisure.com.

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"За последнее десятилетие туризм в Исландии рос в геометрической прогрессии, и это влияет не только на климат", – заявила Катрин Якобсдоттир, премьер-министр Исландии, в телевизионном интервью Bloomberg. (В Исландии после снятия ограничений после пандемии COVID-19 наблюдался резкий подъем туризма, и в 2022 году страну посетили более 8,5 млн. путешественников).

Якобсдоттир отметила, что тариф "не будет высоким" и будет введен в качестве муниципального налога для людей, приезжающих в Исландию на отдых.

Якобсдоттир также сообщила, что ее администрация тесно сотрудничает с туристическими компаниями по всей стране с целью внесения изменений, которые не наносят вреда окружающей среде, включая перевод парка транспортных средств на электромобили.

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Во многих городах мира уже действуют туристические налоги как способ увеличения инвестиций в местное сообщество, однако туристические налоги, направленные на поддержание устойчивого развития, стали набирать популярность во всем мире. По сообщениям местной прессы, в 2024 году на острове Бали будет введен новый туристический налог в размере 10 долларов.

Туристическая индустрия в целом предпринимает дополнительные шаги, направленные на повышение экологической устойчивости. Так, например, на этой неделе Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси опубликовало план и дорожную карту по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, а авиакомпания United Airlines ранее объявила о намерении достичь 100-процентного сокращения выбросов парниковых газов к 2050 году.