В Исландии собираются ввести налог для туристов
Foto: Shutterstock

Посещение Исландии скоро будет стоить немного дороже, но эти расходы пойдут на благое дело. Страна планирует ввести новый налог для туристов, который будет направлен на поддержку проектов в сфере экологии и устойчивого развития, пишет travelandleisure.com.

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"За последнее десятилетие туризм в Исландии рос в геометрической прогрессии, и это влияет не только на климат", – заявила Катрин Якобсдоттир, премьер-министр Исландии, в телевизионном интервью Bloomberg. (В Исландии после снятия ограничений после пандемии COVID-19 наблюдался резкий подъем туризма, и в 2022 году страну посетили более 8,5 млн. путешественников).

Якобсдоттир отметила, что тариф "не будет высоким" и будет введен в качестве муниципального налога для людей, приезжающих в Исландию на отдых.

Якобсдоттир также сообщила, что ее администрация тесно сотрудничает с туристическими компаниями по всей стране с целью внесения изменений, которые не наносят вреда окружающей среде, включая перевод парка транспортных средств на электромобили.

В Исландии собираются ввести налог для туристов
Foto: Shutterstock

Во многих городах мира уже действуют туристические налоги как способ увеличения инвестиций в местное сообщество, однако туристические налоги, направленные на поддержание устойчивого развития, стали набирать популярность во всем мире. По сообщениям местной прессы, в 2024 году на острове Бали будет введен новый туристический налог в размере 10 долларов.

Туристическая индустрия в целом предпринимает дополнительные шаги, направленные на повышение экологической устойчивости. Так, например, на этой неделе Портовое управление Нью-Йорка и Нью-Джерси опубликовало план и дорожную карту по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году, а авиакомпания United Airlines ранее объявила о намерении достичь 100-процентного сокращения выбросов парниковых газов к 2050 году.

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