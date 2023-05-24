В Испании запретили пользоваться наушниками во время езды на велосипеде. За нарушение грозит солидный штраф
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В Испании туристам, использующим наушники во время езды на велосипеде или скутере, грозит штраф до 200 евро.

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Это дополнение к принятому еще в 2014 году закону Испании запрещает слушать музыку или разговаривать по телефону во время езды на велосипеде в наушниках, пишет CanarianWeekly. Велосипедистов, пойманных в наушниках, могут оштрафовать на 200 евро.

Закон принят из соображений безопасности, поскольку он не позволяет велосипедистам слышать другие звуки. Ношение наушников во время езды на велосипеде может быть опасным как для самих велосипедистов, так и для других участников дорожного движения. Например, есть риск, что во время прослушивания музыки велосипедисты могут не услышать машину скорой помощи или не заметить пешеходов.

"Прослушивание музыки ухудшает способность велосипедиста слышать предупреждающие сигналы автомобилей экстренных служб или крики пешеходов", говорится в законе.

Испания — не единственная страна, где введен подобный запрет. Во Франции за нарушение того же правила можно получить штраф в размере 135 евро.

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