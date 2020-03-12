В Италии введены 7 правил поведения во время вспышки коронавируса

Власти Италии назвали 7 правил, которые должны соблюдать все жители страны во время общенационального карантина. В частности, гражданам советуют оставаться дома, а при выходе на улицу не приближаться к другим людям ближе, чем на 1 метр. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Travel Daily Media.

В Италии до 3 апреля действует всеобщий карантин, который подразумевает большое количество ограничительных мер. В их числе и отмена массовых мероприятий по всей стране, и ограничение передвижения граждан без уважительной причины. В связи с введением карантина, местные власти опубликовали 7 главных правил, которым должны следовать все итальянцы и оказавшиеся в стране иностранцы во время напряженной эпидемиологической ситуации.

Так, жителям страны рекомендовано оставаться дома. В Италии закрыты музеи, культурные центры, бассейны, спортивные залы, а также многие курортные зоны, в том числе горнолыжные. Массовые места скопления людей, такие как спортивные стадионы, школы, университеты закрыты. При выходе из дома абсолютно все должны неукоснительно соблюдать правило 1 метра — то есть не приближаться к другим прохожим. Оно также действует в местных ресторанах и кафе, которые во время карантина работают до 18:00. Следить за соблюдением дистанции придется и в торговых центрах, которые открыты только в будние дни.

Еще одно правило касается передвижений между городами и провинциями. У всех путешествующих на поездах должна быть справка от полицейских, разрешающая перемещение по уважительной причине. Машины на дорогах могут останавливать для полицейских проверок. Всем находящимся внутри автомобилей также необходимо иметь официальное подтверждение веской причины для поездки. Как заявляют власти, в Италии разрешается перемещаться по уважительной и срочной причине, связанной с работой или семьей. При этом в городах общественный транспорт и аэропорты продолжают функционировать.

С ростом числа пациентов, больных коронавирусом, итальянские больницы теперь являются "горячими точками". Поэтому их посещение ограничено. Для пребывания людей в приемном отделении неотложной помощи требуется разрешение от врачей. Чтобы бороться с наплывом больных инфекцией, врачам, медсестрам и другим медицинским работникам рекомендуется отменить свои отпуска, — гласит еще одно правило. Среди других, например, — ограничение посещений тюрем и введение моратория на выплаты по ипотечным кредитам, что позволяет физическим и юридическим лицам пока приостановить выплаты банкам.

На данный момент в Италии официально заболевшими коронавирусом числятся 10 149 человек. Жертвами инфекции в стране стали 631 человек.