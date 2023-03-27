В израильском аэропорту Бен-Гурион отменены все вылеты

Германия – не единственная страна, в которой сегодня бастуют. В Израиле также проходят забастовки, вызванные проводимой в стране судебной реформой. В аэропорту Бен-Гурион уже отменены все вылеты из-за забастовки работников.

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Забастовки проводятся в знак протеста против судебной реформы и увольнения министра обороны Йоава Галланта. Аэропорт примет только те рейсы, которые уже находятся в небе на пути в Бен-Гурион.

Из Риги в Тель-Авив без пересадок летает AirBaltic, ближайший рейс которого намечен на завтра, 28 марта. О том, состоится ли он, информации пока нет.

Ожидается, что сегодня премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявит о заморозке судебной реформы.