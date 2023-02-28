В каких европейских странах лучше всего говорят на нескольких языках?

21 февраля отмечался Международный день родного языка. Он был учрежден ЮНЕСКО в 1999 году и посвящен культурному разнообразию и многоязычию. Это заставило Euronews Culture задаться вопросом: в каких странах лучше всего говорят на нескольких языках?

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В целом европейцы неплохо владеют языками: около 65% населения континента могут говорить хотя бы на одном языке, кроме своего родного. Для сравнения, только около 20% в США способны на это.

Однако существуют значительные различия между регионами. Скандинавские страны преуспевают в двуязычии, в то время как в Южной Европе все намного хуже. Неудивительно также, что страны, где английский является родным языком, не заинтересованы в изучении иностранного языка, поскольку только 50% ирландцев говорят на другом языке, а худший результат в Европе показывает Великобритания с 34 процентами.

Как люди начинают говорить на двух языках (или больше)?

Свободное владение несколькими языками — навык, который часто хвалят в профессиональном мире. Это также отличный способ узнать о разных культурах и иметь возможность общаться с людьми со всего мира.

Есть два основных пути, как люди становятся билингвами: они либо рождаются в билингвальной семье, либо изучают второй язык в школе/университете/в более позднем возрасте во время путешествий.

Но с чем соглашаются все специалисты, так это с тем, что чем раньше человек начинает учить второй язык, тем легче у него это получается. Специалисты по развитию речи рекомендуют родителям две основные методики.

Первая заключается в обучении языку дома. Возьмем, к примеру, двух родителей-немцев, воспитывающих своих детей в Швеции. Дома они будут говорить только по-немецки, а шведский их дети выучат за его пределами – в школе, детском саде и в общении с друзьями.

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Другой распространенный метод называется "один человек — один язык". Возьмем польскую маму и словацкого папу, которые вместе воспитывают ребенка в Венгрии. Мать будет говорить с ребенком только по-польски, а отец только по-словацки. В большинстве случаев в таких ситуациях у родителей будет другой язык для обращения друг с другом (скорее всего, английский или язык той страны, в которой они живут).

Возможно, вы также слышали утверждения о том, что у билингвальных детей часто наблюдаются задержки в речи. Отчасти это правда: дети, изучающие два (или более) языка с рождения, приобретают такой же объем общего словарного запаса, как и их одноязычные сверстники в том же возрасте, но количество слов, которые они знают, делится на два языка.

Когда они говорят только на одном языке, может показаться, что им не хватает словарного запаса, который считается нормальным для их возраста (в случае если ребенок знает только один язык). Это несоответствие быстро исчезает по мере того, как ребенок продолжает расти.