В Карибском море выставлен на продажу остров всего за 447 тысяч евро

Если вы мечтали о том, чтобы сбежать от всего остального мира на свой собственный райский остров, то такой шанс появился, пишет портал turizm.ru со ссылкой на Travel and Leisure. На продажу выставлен частный остров в Белизе. Его стоимость составляет 500 тысяч долларов (примерно 447 тысяч евро).

Что же входит в цену? Как минимум, 2 600 квадратных метров земли вместе с пятью построенными коттеджами. Здания, возведенные в 2009 году, нуждаются в небольшом обновлении. Электричество здесь вырабатывается за счет солнечной энергии, к тому же на острове размещен резервный генератор.

Покупателю гарантирована пышная зеленая растительность, а также кристально голубая вода, которой славится государство Белиз. На острове имеется три отдельных пирса, что делает его отличным местом для любителей морских приключений. Остров находится в морском заповеднике, а это значит, что во время погружения с маской и трубкой или аквалангом гарантировано знакомство с большим количеством диких животных. Крошечный остров расположен примерно в 30 минутах от побережья курортного города Дангрига.

Как заявил нынешний хозяин, остров является настоящей мечтой ценителей природы. По его словам, "это действительно уникальная возможность владеть небольшим частным островом в одном из лучших мест Белиза". Он идеально подходит для тех, кто хочет жить в райском местечке или тех, кто намерен превратить его в коммерческое предприятие, такое как небольшой курорт или отель для дайверов.

Крошечное государство Белиз расположено на полуострове Юкатан, на берегу Карибского моря и граничит с Мексикой и Гватемалой. Страна пользуется популярностью у любителей экологического туризма, а его главной достопримечательностью является природа. На территории Белиза находится несколько национальных парков и заповедников. Главными курортами страны считаются Коросаль, Ориндж-Уолк, Дангрига, Пунта-Горда и Сан-Игнасио.