В Китае начал работу отель с белыми медведями
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"Где бы вы ни ели, играли или спали, белые медведи составят вам компанию", — так звучит описание открывшегося на прошлой неделе отеля Harbin Polarland в китайском Харбине.

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В необычной гостинице 21 номер, и из каждого можно наблюдать за полярными хищниками, пишет портал Тонкости Туризма со ссылкой на CNN Travel. Harbin Polarland позиционирует себя как первый в мире отель с белыми медведями.

Сейчас животные в основном находятся в крытых зданиях с искусственным льдом и небольшими бассейнами, но, как только позволят погодные условия, их выпустят во внешние вольеры.

Идея не вызвала воодушевления у экологов: "Белые медведи должны быть в Арктике, а не в зоопарках, или стеклянных аквариумных коробках, или, уж конечно, отелях. В природе они могут быть активны до 18 часов в сутки, их ареал обитания составляет тысячи миль, и именно там они наслаждаются настоящей жизнью", — говорит Джейсон Бейкер, старший вице-президент группы PETA.

Тем не менее отель уже пользуется большой популярностью: на пробный период забронированы все номера, хотя одна ночь в Harbin Polarland обойдется в сумму от 243 евро до 300 евро.

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A post shared by AVALON Photo Agency (@avalondotred)

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Delfi Turgid

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Delfi Turgid

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