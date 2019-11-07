В Китае закрыты 30 стеклянных мостов. Они оказались небезопасны

В китайской провинции Хэбэй на востоке страны за последние полтора года власти закрыли все мосты со стеклянным полом. На этот шаг пришлось пойти после нескольких несчастных случаев, в результате которых погибли два человека, еще несколько получили травмы. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Lonely Planet.

Доступ сейчас запрещен даже к стеклянному мосту в туристическом центре Хунъягу, который до недавнего времени был самым длинным в мире. Его протяженность составляла 488 метров, а ширина — 4. Мост расположен на высоте 218 метров над долиной между двумя крутыми скалами. Примечательно, что достопримечательность открылась для посетителей только в июле 2018 года. Еще одно популярное среди туристов место — горная тропа в Восточном Тайханге. Она имеет стеклянный пол со специальным разбивающимся эффектом, что всегда очень пугало посетителей.

Правительство Китая заявило о проведении комплексных проверок безопасности всех стеклянных конструкций в стране. Это может занять немало времени. Поэтому туристам, которые хотят испытать острые ощущения от ходьбы по стеклу на высоте, придется проявить терпение, пишет издание.

Всего в Китае насчитывается порядка 2 300 мостов со стеклянным дном, а также стеклянных пешеходных дорожек или горок.