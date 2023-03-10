В кругосветный круиз на три года: 375 городов, 135 стран и "все включено". Стоимость - от 90 000 долларов

Компания Life at Sea Cruises открыла продажу билетов на первый кругосветный круиз. Корабль отправится в путешествие уже в ноябре этого года.

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Компания Miray International объявила о подготовке к 3-летнему круизу под названием Life at Sea Cruises. По словам представителя компании, в этом круизе гости смогут комфортно жить в уютных каютах, пользоваться системой "все включено" (питание, бортовые развлечения, всевозможные мероприятия, медицинские услуги, посещение спортзала, WiFi, пользование офисными зданиями и бизнес-центром, детская комната и др), продолжая при этом работать и исследовать мир, пишет Сruiseindustrynews.com.

Официально круиз стартует после того, как заберет всех пассажиров из Стамбула, Барселоны и Майами.

Полный маршрут включает посещение 375 пунктов назначения в 135 странах. За 3 года круиза судно 6 раз пересечет экватор, побывает на всех континентах и ​​посетит 13 чудес света. В каждом из пунктов назначения предполагается провести 2-3 ночи. Пассажиры увидят самые интересные объекты в Южной Америке, Антарктиде, Европе, Карибском бассейне, Восточной Азии, южной части Тихого океана.

Цены на каюты стартуют от 29 999 долларов в год, предусмотрены гибкие варианты оплаты от 2 499 долларов в месяц по системе "все включено". Как заявлено на сайте круизной компании, Life at Sea Cruises предлагает пассажирам возможность исполнить все свои желания и чувствовать себя на борту судна как дома.

Всего для брони доступно 400 кают, которые смогут разместить в общей сложности 1074 пассажиров. Площадь кают категории Virtual Insides начинается от 39,6 м2, категории Oceanview Suites c балконом - от 80 кв.м.

На борту корабля пассажиры смогут арендовать постоянные офисные помещения и воспользоваться налоговыми льготами, живя и работая в море.

Начало путешествия запланировано на 1 ноября 2023 года.