В Лапландии запустили бесплатное оленье такси

В финской Лапландии теперь можно заказать бесплатное оленье такси. Заказать поездку - Uber Sleigh - можно через приложение Uber в период с 12 по 18 декабря.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На прогулку на оленях можно будет отправиться дважды в день в 10:00 и в 14:00 с 12 по 18 декабря из курорта Апукка в Рованиеми, столице финской Лапландии.

На санях вы отправитесь в двухчасовое живописное путешествие по захватывающим зимним пейзажам саамской сельской местности. После поездки по заснеженным лесам и огромным замерзшим озерам сани будут припаркованы, чтобы пассажиры смогли перекусить традиционным горячим ягодным соком и сладкими угощениями у костра.

Таким образом в Лапландию хотят вернуть туристов, число которых значительно снизилось после пандемии Covid-19. Ожидается, что в этом году число семей, которые приедут в регион, увеличится на 46%, пишет Europulse.

Дополнительную инструкцию о том, как правильно сделать резервацию для оленьего такси, можно найти здесь.