В лес с ноутбуком: В Финляндии появились необычные пункты для удаленной работы
Foto: GREEN LAHTI

Лесные пункты для дистанционной работы Viita были разработаны финской дизайнерской студией Upwood Design в рамках года "Лахти — Зелёная столица Европы".

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Пункты размещены в лесопарках города Лахти и находятся в свободном пользовании горожан, пишет портал Pro Helsinki.

Пункты изготовлены из финской ели и имеют наряду с рабочей поверхностью крючок для сумки или рюкзака и углубление для бутылки. Необычные места "отдыха и работы" открыты до конца сентября.

Пункт крепится при помощи специальных ремней, чтобы не повредить дерево. Всего в городских лесах расположено 5 таких точек.

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