В Литве будут усиленно контролировать движение на электросамокатах

С 1 июля в течение всего летнего сезона будет усилен контроль электросамокатов и электрических велосипедов.

"Мы оценили, что в обществе действительно уделяется большое внимание инцидентам с электросамокатами", – сказала представитель Дорожной полиции Мария Казанович.

Контроль будет усилен в масштабе всей страны. Отдельные территориальные комиссариаты сами будут решать, к каким средствам контроля прибегнуть.

По словам представителя полиции, будут проводиться рейды или предприниматься другие меры контроля.

Также этой проблеме готовятся уделять больше внимания и на фестивалях, там будет контролироваться трезвость водителей электросамокатов и других альтернативных транспортных средств.

В этом году водители электросамокатов оказались в среднем в 30 ДТП, это составило 2% от всех произошедших в стране дорожно-транспортных происшествий.

Электросамокаты обычно относят к велосипедам с мотором, поэтому в отношении их применяются выдвигаемые к велосипедам требования.

Ехать на велосипеде разрешено лишь по велосипедным дорожкам, пешеходным и велосипедным дорожкам или по велосипедным полосам, а где они отсутствуют, – по предназначенным для этого обочинам. Если на пути нет велосипедной дорожки, разрешается ехать по тротуарам или в один ряд по крайней правой полосе проезжей части.

Во время езды по обочине, пешеходной и велосипедной дорожке, тротуарам водитель велосипеда обязан уступать дорогу пешеходам, не должен им препятствовать или представлять опасность, позволяется двигаться около прохожих пешеходов со скоростью, близкой к скорости движения пешехода, это – 3-7 км\ч.

При езде по проезжей части водитель велосипеда обязан носить жилетку ярких цветов со световозвращающими элементами, либо велосипед должен быть оборудован укрепленным впереди фонарем белого света, а сзади – красного цвета.