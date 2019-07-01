В Литве будут усиленно контролировать движение на электросамокатах

С 1 июля в течение всего летнего сезона будет усилен контроль электросамокатов и электрических велосипедов.
"Мы оценили, что в обществе действительно уделяется большое внимание инцидентам с электросамокатами", – сказала представитель Дорожной полиции Мария Казанович.
Контроль будет усилен в масштабе всей страны. Отдельные территориальные комиссариаты сами будут решать, к каким средствам контроля прибегнуть.
По словам представителя полиции, будут проводиться рейды или предприниматься другие меры контроля.
Также этой проблеме готовятся уделять больше внимания и на фестивалях, там будет контролироваться трезвость водителей электросамокатов и других альтернативных транспортных средств.
В этом году водители электросамокатов оказались в среднем в 30 ДТП, это составило 2% от всех произошедших в стране дорожно-транспортных происшествий.
Электросамокаты обычно относят к велосипедам с мотором, поэтому в отношении их применяются выдвигаемые к велосипедам требования.
Ехать на велосипеде разрешено лишь по велосипедным дорожкам, пешеходным и велосипедным дорожкам или по велосипедным полосам, а где они отсутствуют, – по предназначенным для этого обочинам. Если на пути нет велосипедной дорожки, разрешается ехать по тротуарам или в один ряд по крайней правой полосе проезжей части.
Во время езды по обочине, пешеходной и велосипедной дорожке, тротуарам водитель велосипеда обязан уступать дорогу пешеходам, не должен им препятствовать или представлять опасность, позволяется двигаться около прохожих пешеходов со скоростью, близкой к скорости движения пешехода, это – 3-7 км\ч.
При езде по проезжей части водитель велосипеда обязан носить жилетку ярких цветов со световозвращающими элементами, либо велосипед должен быть оборудован укрепленным впереди фонарем белого света, а сзади – красного цвета.
TagsЛитва
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