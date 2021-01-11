В Литве старый советский танк из музея посчитали опасным оружием — говорят, он может выстрелить

Однако музейные работники считают, что вся история началась из-за интереса к редкому для стран Балтии танку коллекционеров.

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Советский танк ИС-2 много лет стоял в городе Салантай на западе Литвы как памятник погибшим военным. 24 августа 1991 года он был передан в усадьбу Орвидасов недалеко от Клайпеды, про которую мы совсем недавно рассказывали. Однако летом прошлого года музей посетил эксперт из Вильнюса и заявил, что танк представляет опасность и не может просто так стоять в музейном поле, пишет rus.delfi.lt.

Хозяйка музея Орвидасов Пальмиры Бенюшене подозревает, что дело в техническом оснащении танка, а в личном интересе какого-то коллекционера. По ее словам, многие посетители музея смеются над этой историей: "Люди говорят, что только сумасшедшие считают, что танк может выстрелить".

В танке нет установленного в 1944 году механизма пушки, нет прицела, канал пушки забит посторонними предметами. Специалисты Криминального центра Литовской полиции признали, что на момент оценки танк не мог стрелять, но если бы на нем установили все необходимое, провели ремонт и прочистили дуло, то теоретически он мог бы сделать один выстрел. Танк могли бы признать непригодным для стрельбы, если бы провели изменения в конструкции. Выяснилось, что эти изменения специалисты могут выполнить за… 5000 евро.

"Для бюджета нашего района — это немаленькая сумма, но мы загнаны в угол: танк требуют не только деактивировать, но и получить соответствующий сертификат, который выдают в соответствии с правилами, утвержденными генкомиссаром Литвы", — сказала представитель муниципалитета Сигуте Язбутене.

Представитель Клайпедского отделения Департамента культурного наследия Лайсвунас Каваляускас сказал, что этот танк интересует коллекционеров, поскольку это единственный экземпляр танка этого образца в Литве, а может и во всех странах Балтии. Танк весит 46 тонн. В 1943 году он был создан для борьбы с немецким "Тигром". Предполагают, что танк из Салантай может стоить несколько сотен тысяч евро.

Хозяйка музея, где сейчас находится танк ИС-2, вообще не может понять, кому потребовался этот музейный экспонат и кто тот таинственный коллекционер, который затеял все эту возню. Именно адвокат этого таинственного коллекционера и обратился в Департамент культурного наследия, чтобы выяснить, числится ли этот танк в регистре культурных ценностей и заявил, что это опасное оружие — поэтому его нельзя хранить в музейном поле.

А вот как выглядит усадьба Орвидасов в целом: