В Лондоне стартовал кругосветный туристический круиз длиной 245 дней

Круизный лайнер Viking Sun намерен установить рекорд Гиннесса. Его пассажиры станут участниками самого продолжительного круиза в мире. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Travel Daily Media.

В минувшие выходные началось 245-дневное путешествие по круизному маршруту Ultimate World Cruise. Лайнер отправился в плавание из Лондона и намерен посетить 6 континентов, 51 страну и 111 портов. Уникальный круиз, который претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса, завершится лишь в мае 2020 года. На данный момент на лайнере находится 930 гостей.

Восьмимесячное путешествие на лайнере Viking Sun начнется с исследования Скандинавии. Затем судно направится в Карибское море и вдоль побережья Южной Америки. Следующий пункт назначения — отдаленные тропические острова южной части Тихого океана. Далее путешествие продолжится через побережья Австралии и Азии, а затем — в Средиземное море и Европу. Среди городов, которые станут частью маршрута: Рио-де-Жанейро, Ушуайя в Аргентине, Хобарт в Тасмании, Хошимин, Мумбаи, Луксор.

По словам представителя круизной компании Viking Торстейна Хагена, Ultimate World Cruise — самый обширный маршрут, почти вдвое превышающий предыдущий мировой круиз. Пассажирам лайнера обещают, что они получат по-настоящему уникальные впечатления от путешествия. Т. Хаген добавил, что кругосветка предназначена для путешественников, интересующихся историей, искусством, музыкой и кухней, и является "круизом мыслящего человека" и отличной альтернативой обычным круизам.

Добавим, что полная стоимость круиза по миру начиналась от 81 тысячи долларов. В эту стоимость были включены также экскурсии в каждом порту, неограниченный бесплатный Wi-Fi, наземные трансферы, напитки, все портовые сборы, услуги прачечной, доступ к спа-центру и фитнес-залу. Во время круиза гостям будет предложено 23 ночевки в различных городах мира и лекции по мировой истории.

На данный момент звание самого длинного круиза в мире принадлежит 180-дневному круизу "Вокруг света за 180 дней" от компании Oceania. Первое такое путешествие было совершено еще в 2017 году. Маршрут начинается в Майами и пролегает по южной части Карибского моря и Тихоокеанской Ривьеры во Французскую Полинезию. Затем круиз направляется в Новую Зеландию, Азию, Средиземноморье и Европу.