Каждый декабрь сезон рождественские ярмарки превращают главные площади европейских городов в зимнюю страну чудес: рядом с главной городской елкой выстраиваются ряды деревянных домиков, украшенных светящимися гирляндами и еловыми ветками. Здесь продаются украшения ручной работы, традиционные угощения, сладости и глинтвейн. В одной только Германии – где и зародилась эта традиция – обычно происходит от 2500 до 3000 рождественских ярмарок в год.

Но вот уже второй год подряд рождественские базарчики страдают от никак не утихающей в мире пандемии. И если в прошлом году все было совсем плохо – чуть ли не единственной рождественской ярмаркой в Европе были установленные на Ратушной площади в Таллине девять палаток, то в этом году часть праздничных рынков все-таки решили открыться.

Закрыты до следующего года или надежда еще есть?

Однако радоваться все равно рано. Ситуация во многих европейских странах меняется постоянно, что, в свою очередь, приводит к тому, что открытая еще вчера ярмарка завтра может быть уже закрыта. Так, например, произошло в Праге, в которой сначала все было разрешено, но, в связи с ухудшением ситуации в стране, базарчики пришлось отменить. А посему ярмарка, которая должна была открыться 27 ноября, так и не дождалась посетителей. 26 января правительство Чехии ввело режим чрезвычайной ситуации из-за роста заболеваемости коронавирусом в стране и запретило проведение всех рождественских рынков. Пока ЧС объявлено на 30 дней, но, скорее всего, ярмарка в Праге так и не состоится.

Чуть больше повезло желающим побывать на рождественской ярмарке в Вене: в Австрии до 13 декабря действует локдаун, но ожидается, что 13 декабря праздничный базар в Вене таки начнет работу. Но как пишут сами организаторы ярмарки, надо обязательно учитывать, что ситуация меняется очень быстро и перед поездкой (или походом) на ярмарку надо заранее убедиться, что (1) она открыта и работает и (2) у вас есть сертификат о пройденной вакцинации или сертификат переболевшего.

Германия – страна контрастов

Самая непонятная ситуация сложилась в Германии. В ней, из-за усложнившейся ситуации с Covid-19, часть земель приняла решения не разрешать проведение рождественских ярмарок и в этом году. В первую очередь это коснулось рождественских рынков в Баварии и Саксонии, среди которых оказались и такие "старожилы" как Нюрнберг и Мюнхен.