В небо поднялся совершенно новый самолет-гигант от Airbus

Свой первый полет совершил один из самых ожидаемых самолетов в мире Airbus Beluga XL. Эксперты уверены, что он откроет новую эру в строительстве пассажирских лайнеров, которые будут эксплуатироваться в гражданской авиации в течение следующих десятилетий. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на CNN Travel.

На прошлой неделе в небо поднялся один из самых больших самолетов в мире — Beluga XL. Этот грузовой супер-транспортер в форме кита-белухи был разработан компанией Airbus для перевозки компонентов воздушного транспорта между своими производственными площадками в Европе и линиями конечной сборки во Франции, Германии и Китае. Обычным пассажирам вряд ли когда-либо удастся путешествовать на таком самолете. Однако, Beluga XL будет играть важную роль в строительстве многих коммерческих пассажирских лайнеров, на которых будут летать люди в течение следующих десятилетий, — заявляют эксперты. В Airbus назвали этот самолет знаковым для компании.

Запущенная в небо машина является преемником Beluga или Airbus A300-600ST, который летает с 1995 года. Дизайн самолета был адаптирован из авиалайнера A330, при этом инженеры Airbus опустили взлетную палубу и соорудили огромный грузовой отсек, откуда и появился образ кита. По словам инженеров, "самолет получился не только симпатичным, но и функциональным. Огромный грузовой отсек достаточно велик, чтобы вместить два крыла самолета А350 одновременно. Старая Beluga могла перевозить только одно. Китовый нос самолета улучшил аэродинамическую эффективность машины". В итоге XL оказался на шесть метров длиннее и на один метр шире, чем оригинал. Общая длина самолета составила 63 метра, а ширина — 8 метров. Дальность полета составляет до 4 000 км.

Конструкторы также добавили, что несмотря на необычную внешность самолета, управление им идентично с A330. По их словам, главная особенность нового самолета — очертания задней нижней части грузового отсека. В Beluga XL поднята более чем на два метра вертикальная хвостовая плоскость, тем самым ее удалось вывести из вихревых потоков и придать ускорение в горизонтальной хвостовой плоскости, чтобы обеспечить невероятную устойчивость самолета.

Всего в течение следующих трех лет будут построены еще пять самолетов Beluga XL.