В Ниде запрещено использование и аренда электросамокатов
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В Ниде в этом сезоне предпринимателям запрещается сдавать в аренду электросамокаты. Кроме того, на курорте вообще запрещено ездить на них, сообщает rus.delfi.lt со ссылкой на издание Lietuvos rytas.

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По данным издания, такое решение принял муниципалитет. Сдавать в аренду нельзя не только электросамокаты, но и велосипеды с мотором, веломобили, сегвеи. На электросамокатах и сегвеях запрещено ездить от кафе "Эшерине" до улицы Пурвинес.

По ночам запрещено использование мототакси для перевозки пассажиров, за исключением большой техники.

Такие правила были приняты из-за жалоб отдыхающих, которые не могут спокойно гулять по набережной.

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