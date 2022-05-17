В Ниде запрещено использование и аренда электросамокатов

В Ниде в этом сезоне предпринимателям запрещается сдавать в аренду электросамокаты. Кроме того, на курорте вообще запрещено ездить на них, сообщает rus.delfi.lt со ссылкой на издание Lietuvos rytas.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным издания, такое решение принял муниципалитет. Сдавать в аренду нельзя не только электросамокаты, но и велосипеды с мотором, веломобили, сегвеи. На электросамокатах и сегвеях запрещено ездить от кафе "Эшерине" до улицы Пурвинес.

По ночам запрещено использование мототакси для перевозки пассажиров, за исключением большой техники.

Такие правила были приняты из-за жалоб отдыхающих, которые не могут спокойно гулять по набережной.