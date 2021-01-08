В одной из главных церквей Таллина построят лифт и смотровую площадку

Церковь Святого Николая или Нигулисте — одна из главных средневековых церквей Таллина. В рамках начинающегося в 2021 году проекта в ней будут построены лифт и смотровая площадка, пишет rus.err.ee.

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Идея открыть башню церкви Нигулисте для публики, создать в ней экспозиционную площадь, построить смотровую площадку и лифт появилась еще в 1970-е годы. "Тогда идею не воплотили в жизнь по разным причинам, но в ходе реставрации была создана шахта лифта", – рассказал директор музея Нигулисте Тармо Саарет.

До прошлого года рассматривалась возможность строительства лифта, на котором можно было бы подниматься с первого полуэтажа до смотровой площадки. Новый проект предусматривает строительство лифта с первого этажа. В таком случае лифтом смогут пользоваться и люди с ограниченными возможностями.

Нигулисте была построена еще в XII веке на средства готландских купцов и освящена в честь покровителя всех мореходов – святого Николая.

Первоначально церковь использовалась также как хранилище товаров, в ней иногда заключались торговые сделки, как вообще было тогда принято в крупных центрах торговли. Укреплённые торговые церкви в районе Балтийского моря имели давние традиции. Странствующие купцы строили их уже с XII века как центры сезонно используемых торговых пунктов.

В XVI веке на башне появился шпиль, который после этого не раз изменялся и достраивался, пока не достиг нынешней высоты в 105 метров (вторая по высоте церковь в Таллине, выше нее только Олевисте). Во время Второй мировой войны церковь сольно пострадала от бомбардировок и долгое время находилась на реставрации. Шпиль, например, зданию удалось вернуть лишь в 70-х годах прошлого века.

После реставрации в церкви располагается филиал Художественного музея Таллина и концертный зал, в котором регулярно проводят органные концерты.