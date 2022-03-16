В отпуск на машине: как подготовить автомобиль к дальней поездке

Поездки на машине – все еще самый дешевый и удобный способ отправиться в отпуск. Как минимум, потому что вам не придется брать в аренду автомобиль на месте; вы всегда сможете отклониться от туристических троп и уехать, куда глаза глядят, а также привезти (и увезти) с собой столько багажа, сколько финансово вам не позволит ни один самолет.

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Но прежде, чем отправиться в дорогу на своем автомобиле, необходимо позаботиться о его готовности к дальней поездке. Нормундс Лагздиньш, управляющий спортивной базой комплекса Бикерниеки, советует, как подготовить автомобиль к путешествию и на что обратить внимание, чтобы избежать неприятных моментов в дороге.

Если вы знаете, что через месяц у вас запланирована дальняя поездка, побывайте в автосервисе, пусть автомобиль проверят на предмет технических неисправностей. Тогда, если будут выявлены какие-либо проблемы, у вас будет время их исправить. Дату очередного технического осмотра также необходимо проверить, чтобы она не истекла во время поездки.

Шины и их состояние

С 1 марта в Латвии разрешены летние шины, но это не значит, что они будут пригодны для вождения в других местах, поэтому, в зависимости от пункта назначения, вам может потребоваться замена сезонных шин во избежание опасных ситуаций. Следует отметить, например, что если в Латвии шипованную резину разрешено использовать зимой (с 1 октября по 1 мая), то в Польше они вообще запрещены. При поездках в Западную Европу зимой также следует отказаться от шипованных шин (они признаются только в Скандинавии).

При установке подходящих шин важно проверить давление воздуха и их состояние, а также обязательно проверить запасное колесо.

Все необходимые инструменты и тренировки

Необходимо позаботиться о наличии инструментов, которыми при необходимости можно будет заменить шину – ключ и домкрат. Идеально, если у вас есть с собой весь набор автомобильных инструментов. Если вам ни разу в жизни не приходилось менять колеса, попробуйте сделать это в качестве тренировки перед поездкой. Тогда, если в поездке что-то подобное случится, вы уже будете знать, что делать.

Аптечка и аксессуары

Обязательно иметь в машине огнетушитель и проверять содержимое аптечки, а также срок годности лекарства. Кроме того, эти вещи могут пригодиться не только вам, но и другим участникам дорожного движения, у которых их с собой – по разным причинам – не оказалось.

Другими вещами, которые необходимо иметь при себе, являются веревка, аварийный треугольник, светоотражающий жилет (он должен быть оснащен европейским контрольным знаком EN 471). Перед поездкой вы должны проверить, есть ли у вас какие-либо другие предметы, наличие которых потребует законодательство той страны, в которую вы отправляетесь.

Состояние фар и фонарей

После зимнего сезона необходимо проверить фары автомобиля, так как при движении по неровным дорогам Латвии автомобиль получает толчки и вибрации, из-за чего с лампочками в машине могут возникнуть проблемы

Разные масла и другие жидкости

Перед поездкой проверьте уровень моторного масла и при необходимости долейте. То же самое касается тормозной жидкости, гидроусилителя руля, охлаждающей и омывающей жидкости – их необходимо заливать. Если место в багажном отделении позволяет и есть основания думать, что одну из жидкостей нужно будет восполнить во время поездки, можно взять в поездку небольшой запас.

Поездки с домашними животными

При путешествии с домашними животными они должны иметь зарегистрированный микрочип, быть привитыми от бешенства и иметь с собой паспорт домашнего животного. Также если вы хотите обезопасить в поездке и себя, и животное, то для него должна быть

Также для безопасности животного должна в машине лучше установить специальную клетку для перевозки комфортных для животного размеров и пристегивающаяся ремнями безопасности. Кроме того, при путешествии с животными следует учитывать, что вам потребуются более частые перерывы.

Достаточный запас топлива и воды

Тщательное планирование маршрута, включая своевременную заправку – одно из главных требований при путешествии на автомобиле. Специалисты рекомендуют заправлять, когда в машине остается 1/4 топлива.

В машине всегда должен быть запас питьевой воды, особенно если дорога проходит по трассе. На вашем пути может встретиться дорожно-транспортное происшествие или затор, который может длиться часами, и взять воду/еду будет неоткуда.

Солнцезащитные очки для водителя

Солнцезащитные очки хорошего качества с поляризационным эффектом, являются важным аксессуаром для водителя, облегчающим управление автомобилем.

Учитывайте ограничения на дизельное топливо в Европе

Если в маршрут планируется включить исторический центр одного из крупнейших городов Западной Европы, необходимо убедиться в отсутствии ограничений или запретов на въезд из-за экологических норм транспортного средства. Особое внимание следует уделить владельцам дизельных автомобилей и автомобилей старше 2014 года (до экологического стандарта Евро VI).