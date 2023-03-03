Это лето обещает стать самым загруженным начиная с 2019 года. Количество пассажиров в аэропортах приближается к допандемическому уровню. Несмотря на рост цен, европейцы по-прежнему планируют отправиться летом к морю, и многие надеются на менее нервную поездку, нежели в 2022 году.

Однако есть большая вероятность, что проблемы, с которыми пассажиры столкнулись прошлым летом, никуда не денутся и в 2023 году.

Почему 2022 год оказался не лучшим для путешествий?

После того, как в прошлом году были сняты ограничения на поездки, сотни европейцев ухватились за возможность провести свой первый отпуск за два года. Но авиакомпании и аэропорты не были готовы к такому наплыву путешествующих, что стало причиной перегрузок в их работе.

Согласно данным, опубликованным Европейской организацией по безопасности воздушной авиации Eurocontrol, прошлым летом в Европе была задержана половина рейсов и еще примерно 2000 отменялись ежедневно в течение всего года. Некоторые аэропорты и авиакомпании справились лучше, чем другие, но для многих пассажиров летний отпуск оказался омрачен задержками в пути.

2022 год начинался многообещающе, но с началом туристического сезона все быстро погрузилось в хаос. Как утверждается в отчете Eurocontrol, в течение года вылетали вовремя лишь две трети рейсов, что значительно меньше среднего показателя за 2019 год (73%). Но "летом ситуация заметно ухудшилась", — говорится в отчете. "Пунктуальность отправлений [опустилась] ниже 50% в начале июля и продолжала колебаться от 50% до 60% в течение большей части лета", — заключает Eurocontrol.

Основной причиной хаоса стала нехватка кадров. Во время пандемии и последовавших за этим ограничений многие аэропорты и авиакомпании уволили часть персонала. Но после отмены ковидных ограничений спрос на полеты возобновился настолько быстро, что авиаиндустрия не смогла быстро адаптироваться. Очереди выстроились на контроле безопасности, регистрации и паспортном контроле в аэропорту… багаж в это время продолжал копиться, и никто не мог с ним справиться.

Участники рынка заявляют, что готовы к вызовам этого лета, но что, если число путешественников вырастет еще больше?

Какими будут авиаперевозки в 2023 году?