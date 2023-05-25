В Португалии вводят новый туристический налог
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Власти португальского региона Алгарве решили ввести новый налог для туристов. Он начнет действовать уже в ближайшие дни.

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Так, иностранцы, которые останавливаются в отелях, хостелах или других официальных местах, должны будут дополнительно заплатить два евро за ночь.

Португальские СМИ сообщают, что налог в размере двух евро будет действовать в летний сезон и позволит собрать до 300 000 евро в год. В низкий же сезон, включая период с ноября по март, плата составит один евро за ночь, сообщает SchengenVisaInfo.com.

Предусмотрены и некоторые исключения: например, для детей до 16 лет и тех, кто провел в указанном месте проживания более пяти ночей. Это означает, что каждый турист заплатит максимум 10 евро.

"Туристический налог - это вклад, который путешественники оставят в местном регионе, чтобы минимизировать свой след", - отметил мэр Алгарве Антониу Мигель Пина.

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