В пятницу пройдут массовые забастовки в семи аэропортах Германии. Вероятны "массовые сбои"

Профсоюз Verdi заявил о проведении в пятницу, 17 февраля, 24-часовой забастовки в семи аэропортах ФРГ. Как сообщает агентство Reuters, их сотрудники и владельцы не смогли договориться о повышении заработной платы.

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Бастовать будут сотрудники аэропортов Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Штутгарта, Гамбурга, Дортмунда, Ганновера и Бремена.

Компания Fraport, оператор одного из крупнейших европейских аэропортов во Франкфурте, предупредила, что ожидает "массовые перебои" в полетах. Пассажиров призвали не посещать в пятницу аэропорт и искать альтернативные варианты для запланированных поездок.

17 февраля открывается Мюнхенская конференция по безопасности, куда прибудут сотни делегатов со всего мира и несколько мировых лидеров. Представитель организаторов признал, что забастовка в местном аэропорту повлияет на расписание конференции, но сейчас этот эффект пытаются минимизировать путем переговоров.

Трудовые конфликты в авиасекторе происходят в разных странах мира с середины прошлого года, когда объем воздушных перевозок начал восстанавливаться после пандемии Covid-19. Вместе с тем авиакомпании и аэропорты не успевали набирать новый персонал и повышать заработную плату с учетом инфляции.

25 января из-за забастовки, организованной профсоюзом Verdi, были отменены все рейсы в аэропорту Берлина.