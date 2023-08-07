В Риме могут ограничить доступ к фонтану Треви

В Риме хотят ограничить посещение одной из самых популярных достопримечательностей — фонтана Треви. Инициативу рассмотрят в министерстве культуры Италии по просьбе городского совета.

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Причиной этой просьбы стали участившиеся случаи неуважительного отношения к памятнику культуры. Последний инцидент, вызвавший волну местного негодования, произошел 27 июля: турист искупался в фонтане Треви, нырнув туда с одной из его статуй. Этот турист был позже оштрафован полицией, но в городском совете считают, что это не поможет избежать таких случаев в будущем, пишет Euro-pulse.

Если Министерство культуры сочтет доводы городского совета убедительными, то разработает механизм, который позволит уменьшить количество туристов у знаменитого фонтана. По мнению СМИ, это может быть как установка турникетов, так и плата за визит (из-за наплыва туристов Рим, например, начал брать деньги за вход в Пантеон).