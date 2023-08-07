В Риме могут ограничить доступ к фонтану Треви
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Риме хотят ограничить посещение одной из самых популярных достопримечательностей — фонтана Треви. Инициативу рассмотрят в министерстве культуры Италии по просьбе городского совета.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Причиной этой просьбы стали участившиеся случаи неуважительного отношения к памятнику культуры. Последний инцидент, вызвавший волну местного негодования, произошел 27 июля: турист искупался в фонтане Треви, нырнув туда с одной из его статуй. Этот турист был позже оштрафован полицией, но в городском совете считают, что это не поможет избежать таких случаев в будущем, пишет Euro-pulse.

Если Министерство культуры сочтет доводы городского совета убедительными, то разработает механизм, который позволит уменьшить количество туристов у знаменитого фонтана. По мнению СМИ, это может быть как установка турникетов, так и плата за визит (из-за наплыва туристов Рим, например, начал брать деньги за вход в Пантеон).

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе