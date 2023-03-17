В Риме начнут взимать плату за вход в самую популярную достопримечательность Италии

Прибывающие в Рим туристы вскоре будут вынуждены платить пять евро для того, чтобы попасть в одну из самых популярных достопримечательностей Италии – Пантеон. Об этом договорились вчера итальянское министерство культуры и церковные чиновники.

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Построенный в первом веке до нашей эры, впечатляющий куполообразный храм является самым популярным культурным объектом Италии и привлекает миллионы посетителей каждый год. В 609 году нашей эры он был превращен в католическую церковь и переименован в Базилику Святой Марии и Мучеников. В нем также регулярно проводятся богослужения.

Поступления от входной платы будут разделены: 70% отойдет министерству культуры, которое поможет покрыть расходы на содержание и уборку, а оставшаяся часть будет направлена в Римскую епархию.

Почему Пантеон будет взимать плату за вход?



Министр культуры Дженнаро Санджулиано сказал, что этот шаг был продиктован "здравым смыслом". Введение платы за вход произошло через пять лет после того, как предыдущее правительство отложило планы начать взимать с посетителей два евро.

Согласно новому плану, с посетителей моложе 25 лет будет взиматься льготная плата в размере двух евро. Кроме того, вход будет бесплатным для жителей Рима, несовершеннолетних, людей, посещающих мессу, персонала базилики и т.д.

Дата введения платы не была названа, поскольку чиновники дорабатывают технические детали. В настоящее время вход в Пантеон все еще бесплатный, а в выходные и праздничные дни требуется предварительная запись.

Какие туристические достопримечательности Рима все еще бесплатны?



Если вы планируете провести отпуск в Риме и хотите уложиться в бюджет, не бойтесь, ведь здесь все еще есть много бесплатных развлечений. В городе немыслимое количество красивых улиц и возможностей для фотографирования на открытом воздухе, таких как фонтан Треви и Испанская лестница.

Если вы любите церкви, то самое замечательное в Риме то, что почти на каждой улице есть бесплатные церкви, которые можно посетить. И никогда не знаешь, что ждет тебя за самым простейшим фасадом. Среди наиболее интересных церквей – базилика Санта-Прасседе, Санта-Мария-Маджоре и базилика Санта-Мария-дель-Пополо.

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Конечно же, в Ватикане находится собор Святого Петра, который может похвастаться самым высоким в мире куполом высотой 136,5 метра. Если вы планируете посетить его, обязательно забронируйте билеты заранее, чтобы избежать очередей, в которых можно простоять несколько часов.

Ну а если вы хотите прикоснуться к римской истории и не хотите за это много платить, то на Римский форум, например, можно посмотреть и снаружи. Большую его часть видно с улицы Via dei Fori Imperiali. Ну или спланируйте свою поездку таким образом, чтобы оказаться в Риме в первое воскресенье каждого месяца – в это время вход на Форум, Колизей и Палатинский холм обычно бесплатный.

Кроме того, каждый год 21 апреля, в честь дня рождения Рима, во многие платные музеи и памятники можно попасть бесплатно.