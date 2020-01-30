В Риме откроют смотровую площадку над фонтаном Треви

На крыше римского Палаццо Поли планируют открыть смотровую площадку, пишет портал 34travel.me. Это одна из самых высоких точек в городе.

Чтобы попасть туда, нужно пройти через несколько комнат на первом и третьем этажах и подняться по винтовой лестнице на крышу. Там откроется вид на город и фонтан Треви. Сейчас последний доступен для обзора только с площади.

Инициатором открытия выступил Национальный институт графики, дирекция Палаццо Поли поддержала идею. Но на согласование и запуск проекта может уйти около года.