В Риме вступает в силу "Закон о туалетах" в барах, кафе и ресторанах

В Риме начинает действовать закон, обязывающий платить за посещение туалетов в ресторанах и кафе. Это касается всех "гостей" с улицы, кто не является клиентом. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Il Giornale.

Плохие новости для туристов, стекающихся со всего мира в Рим и его окрестности. Через несколько дней в итальянском регионе Лацио, столицей которого Рим и является, вступит в силу так называемый "закон о туалетах". Согласно ему, чтобы "помыть руки" в кафе, пиццерии, ресторане или баре, теперь придется платить. При этом входную сумму определит сам владелец заведения. Обязательным условием станет наличие таблички с информацией о стоимости посещения туалета. Исключение составят инвалиды, несовершеннолетние и беременные.

До этого в Риме действовал закон, по которому владельцы заведений не могли отказать прохожему в пользовании туалетной комнатой. Однако, не уточнялось, должна ли за это браться плата. Эксперты отмечают, что нововведение может стать "золотой" жилой для владельцев помещений в центре города и приносить им десятки миллионов евро в год. Уже поговаривают, что для самых топовых локаций будет не проблемой задрать ценник до 10 евро за одно посещение или даже больше.

Одновременно с этим в Лацио был принят еще один спорный закон, касающийся небольших магазинчиков. Местные власти приняли решение о создании так называемых "красных зон" в туристических районах. Такие места должны быть полностью освобождены от торговых киосков. Получается, что любая уличная торговля в этих зонах окажется под запретом.