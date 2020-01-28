В салоне самолета через несколько лет изменится все: от кресел и туалета до иллюминаторов

Дизайнеры со всего мира представили на премию Crystal Cabin Awards свои разработки и идеи интерьеров самолетов будущего. Авиапассажирам даже эконом-класса через несколько лет предоставят кресла, раскладывающиеся в кровати, и удлинители сидений для детей. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на The Sun.

Итак, претенденты на главные награды Crystal Cabin Awards, которые вручаются за инновационные концепции в сфере авиаперевозок, названы. Один из них — компания Adient Aerospace, которая предлагает усовершенствовать места в салоне, расположенные у перегородок. Их проект заключается в установке в данном ряду кресел, которые соединяются с самой перегородкой и образуют спальную зону.

Другой проект от Airbus призван сделать туалеты в самолетах чище. Новая концепция называется "сухой пол" и представляет собой вакуумную систему, установленную в нижней части унитаза. Она всасывает все пролитые жидкости и грязь с пола. Немецкая компания Aircraft Innovations предлагает внедрить специальные надувные удлинители поверх обычного кресла. Они сделают сиденье комфортным для полета детей, у которых теперь ноги не будут свисать вниз.

Среди претендентов на главные призы и "антивирусный чехол на сиденье" от компании Boeing. В нем использовано "полимерное покрытие нового поколения", которое можно надевать на подлокотники, столы для подносов и на сами сиденья. Такой чехол убивает бактерии и вирусы, "разрушая внешнюю оболочку микроба и обезвоживая область вокруг него". Новинка поможет снизить риск заболеть во время полета простудой и гриппом.

Делфтский технологический университет представил концепцию салона самолета, в котором над креслами расположены двухъярусные кровати, позволяющими пассажирам поспать во время рейса. Сами сиденья также трансформируются в одно спальное место. Среди других проектов для самолета будущего цифровые окна, которые демонстрируют изображение с внешних видеокамер, инвалидные кресла, совмещаемые с пассажирским местом, специальное бортовое освещение для борьбы с джетлагом и другие.