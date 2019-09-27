В Санкт-Петербург — по электронной визе: как это работает?

1 октября 2019 года граждане 53 государств, в том числе и Латвии смогут получить электронную визу для посещения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Портал Delfi рассказывает о том, как будет работать вся система.

Санкт-Петербург и Ленинградская область — третий по счету российский регион, который можно посетить по электронной визе. Сначала такая возможность появилась для посещения Дальнего Востока (не действует для граждан Латвии) и Калининградской области.

С электронной визой добраться в Санкт-Петербург и Ленинградскую область можно самолетом, морским транспортом, на автомобиле, автобусе или пешком. Важно! Въезд и выезд по электронной визе железнодорожным транспортом в настоящее время невозможен.

В Министерстве иностранных дел (МИД) России отмечают четыре преимущества новой системы:

Электронная виза выдается за 4 календарных дня независимо от выходных и праздников. Не требуется никаких приглашений или подтверждений, а надо лишь заполнить заявление на сайте. Не нужно тратить свое личное или рабочее время на посещение консульства в его приемные часы, так как сайт работает круглосуточно. Электронные визы выдаются без взимания каких-либо сборов.

Что надо учитывать?



Электронная виза является однократной и выдается на срок действия 30 календарных дней, начиная с даты ее выдачи. Разрешенный срок пребывания в Российской Федерации по электронной визе — до 8 суток (192 часов), начиная с даты въезда, в пределах срока ее действия. Срок действия электронной визы и разрешенный срок пребывания по ней продлению не подлежат.

Внимание! Начало отсчета срока пребывания в Российской Федерации всегда округляется до 00 часов 00 минут даты прохождения паспортного контроля на въезде независимо от реального времени прохождения паспортного контроля. Например, вы имеете электронную визу со сроком действия с 15 июля по 13 августа и прошли паспортный контроль на въезде в 20 часов 00 минут понедельника 1 августа. В этом случае, вам необходимо в дальнейшем пройти паспортный контроль на выезде до 23 часов 59 минут понедельника 8 августа (а не до 20 часов 00 минут вторника 9 августа). Также МИД обращает внимание, что если вы прошли паспортный контроль на въезде с электронной визой, приведенной в предыдущем примере, например, 10 августа, то в дальнейшем вам необходимо пройти паспортный контроль на выезде до 23 часов 59 минут 13 августа, то есть до истечения срока действия электронной визы.

Электронные визы могут быть только следующих категорий: обыкновенная деловая (цель поездки — деловая), обыкновенная туристическая (цель поездки — туризм), обыкновенная гуманитарная (цели поездки — спортивные связи, культурные связи, научно-технические связи). Если цель поездки не соответствует ни одной из перечисленных, необходимо обращаться в дипломатическое представительство или консульское учреждение Российской Федерации за получением обычной (не электронной) визы.

Иностранные граждане с электронной визой могут свободно передвигать в пределах территории субъекта Российской Федерации, в который был осуществлен въезд, за исключением посещения территорий, организаций и объектов, для въезда на которые требуется специальное разрешение.

Выезд из Российской Федерации иностранные граждане осуществляют исключительно через пункты пропуска того субъекта Российской Федерации, в который был осуществлен их въезд. То есть нельзя въехать в Ленинградскую область, а выехать, например, через Псковскую.

Для получения визы необходим паспорт, срок действия которого не может быть менее 6 месяцев с даты подачи заявления на получение электронной визы. В паспорте должно быть свободное место для штампов о пересечении границы.

Помимо электронной визы необходим полис медицинского страхования, действительный на территории России на весь срок пребывания.

Все следующие совместно с родителями несовершеннолетние дети должны иметь отдельную электронную визу.

Как получить электронную визу: алгоритм



Сначала надо заполнить и подать анкету (здесь). Сделать это надо не ранее чем за 20 дней и не позднее чем за 4 дня до предполагаемой даты въезда на территорию Российской Федерации.

Заявитель может выбрать язык заполнения заявки. Кроме привычных анкетных данных при оформлении электронный визы необходима будет цветная цифровая фотография в формате JPEG (отношение ширины к высоте 35x45). Фотография должна быть не старше 6 месяцев. Лучшее ее сделать в фотоателье, чтобы на снимке не было лишних элементов.

Надо будет ввести личный адрес электронной почты и его подтверждение. В МИДе просят записать или распечатать номер заявления, который отображается в верхнем правом углу страницы. Он понадобится для продолжения заполнения заявления, если сеанс будет прерван. Для сохранения черновика заявления надо использовать кнопку "Сохранить черновик". Заявление о выдаче электронной визы будет храниться в течение 30 дней с момента его последнего сохранения.

Затем надо получить уведомление о выдаче электронной визы на сайте или

по электронной почте.

После принятия решения по заявлению, его статус примет одно из следующих значений: "Виза выдана" или "В выдаче визы отказано". На личный адрес электронной почты также будут автоматически направляться сообщения о ходе и результате обработки заявления с подробными инструкциями к дальнейшим действиям.

В случае положительного решения о выдаче электронной визы надо распечатать уведомление. Если нет принтера, то необходимо сохранить сведения, указанные в уведомлении, любым другим способом для возможности их визуального представления представителям транспортной компании при посадке в транспортное средство и сотрудникам пограничной службы при прохождении паспортного контроля на пункте пропуска при въезде в регион.

В случае неполучения в течение четырех суток уведомления о выдаче электронной визы либо об отказе в выдаче электронной визы можно обратиться за получением визы в общем порядке в дипломатическое представительство.

Уведомление надо будет показать сотруднику транспортной компании, услугами которой вы намерены воспользоваться, и сотруднику пограничной службы в пункте пересечения границы.

Внимание! Уведомление о выдаче электронной визы не является гарантией въезда в Российскую Федерацию. Оказать во въезде могут непосредственно на пограничном пункте пропуска в случае возникновения обстоятельств, указанных в российском законодательстве.