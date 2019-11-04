В Санкт-Петербурге продают квартиру, где жил Пушкин

В Санкт-Петербурге продают квартиру на набережной Кутузова в доме 32. Квартира примечательна тем, что с 1834-го по 1836 год в ней жил поэт и писатель Александр Сергеевич Пушкин, пишет портал 34travel.ru.

Семья литератора снимала весь второй этаж доходного дома. Сейчас на продажу выставлены две квартиры одним лотом — одно- и двухкомнатная общей площадью 100 квадратных метров. Здесь при Пушкине располагались детская комната и кабинет, в котором "солнце русской поэзии" трудился над повестями "Капитанская дочка" и "Пиковая дама", сообщает портал 34travel.ru.

Из окон открывается вид на Ростральные колонны, Троицкий мост, Петропавловскую крепость, здание Биржи, крейсер "Аврора", "Газпром Арену", "Лахта Центр".

Стартовая цена звездного жилья — 55 млн российских рублей (около € 770 000). Риелторы предлагают приобрести лот в качестве коллекционной недвижимости, организовать в них тематический хостел или обустроить штаб-квартиру компании.

Доходный дом на Кутузова, 32 был построен в 1816 году. Офицер лейб-гвардии Гусарского полка Сила Баташев купил здание в 1823-м и начал сдавать квартиры в аренду. Семья Пушкина прожила здесь два года, а осенью 1836-го переехала в печально известную квартиру на набережной Мойки, 12, где поэт умер спустя два дня после дуэли.