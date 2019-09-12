В Санкт-Петербурге введут туристический налог

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что в городе введут туристический сбор с иностранных гостей. Он составит 100 российских рублей в сутки, это чуть более € 1, пишет портал 34travel.me.

По мнению чиновника, туристический сбор позволит городу получать 3–3,5 млрд рублей (более € 40 млн) в год на развитие инфраструктуры и реставрацию. "Это не столь значительно для любого иностранца, в других странах он намного больше", – подчеркнул Беглов и добавил: "Между нами говоря, у нас многие, некоторые туристы, приезжают и ничего не оставляют в наших компаниях. Хотя бы что-то останется от этого".

О каких "многих туристах" идет речь, врио губернатора не сообщил, но эксперты туротрасли давно отмечают, что "серый" китайский туристический рынок лишает бюджет России доходов от растущего турпотока из Китая. Работает это по следующей схеме: в КНР клиенту продают тур запредельно дешево, по себестоимости или даже ниже, а в России тургруппу водят по объектам и магазинам, которые сотрудничают с китайцами на небезвозмездной основе. Туристы в таких группах покупают наличными всевозможные товары, прибыль попадает продавцу и компанию-организатору, которая не только отбивает "убыточный" тур, но может учетверить свою "серую" прибыль.

За полгода Санкт-Петербург посетили более 1,5 млн иностранных туристов, в том числе – 375 тысяч гостей из Китая.

К слову, Таиланд введение туристического налога отложил. Как раз потому, что в страну стало ездить меньше китайских гостей.