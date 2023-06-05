В Шотландии всего за 35000 евро продают замок на острове. Но есть нюанс

В Шотландии выставили на продажу небольшой замок, расположенный на Шетландских островах. Симпатичная крепость продается всего за £30 000 (около 35 000 евро), но новому владельцу придется вложиться в реконструкцию памятника архитектуры.

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Замок Броу Лодж на острове Фетлар в 1825 году построил Артур Николсон, торговец из Леруика. За основу строительного проекта торговец взял архитектуру Франции, Швейцарии и Италии, где часто бывал, поэтому замок не похож на шотландские аналоги. Особняк и башни-фолли, обнесенные каменными стенами, продаются вместе с 16 га земли. Потенциальных покупателей предупреждают, что им придется вложить в мини-крепость еще около £12 млн (около 14 млн евро), так как за 200 лет замок поизносился, пишет "Моя Планета".

В предложение фонда Brough Lodge Trust, которому принадлежит замок, входит сохранение существующих зданий, а также постройка ресторана и гостевого дома на 24 места. Если проект будет реализован, туристы будут наслаждаться прекрасными видами на Северное море, а также смогут познакомиться здесь с шетландскими традициями музыки, вязания и ткачества. Выручка от продажи замка пойдет на обучение детей вязанию, что позволит сохранить главный элемент культурного наследия острова.

Уникальное строение на острове, где проживает всего 61 человек, пустовало с 1980-х годов, когда его покинул последний член семьи Николсонов. После этого фонд потратил более £500 000 из пожертвований, чтобы защитить здания от повышенной влажности и построить новую крышу.