В следующем году у Novatours появятся три новых направления из Латвии

Novatours представил программу летних туров на 2024 год, в которую вошли и три новых пункта назначения для путешествий из Латвии — Кипр, Майорка и Малага.

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Будучи старейшим предприятием отрасли на местном рынке, компания планирует уже 25-й летний сезон и собирается расширить спектр своих предложений на островах Греции, а также в Испании и Черногории. Летом 2024 года жителям Латвии для планирования отдыха предлагается 14 направлений.

"Работая над программой летнего сезона следующего года, мы в первую очередь думали о том, чтобы предложить клиентам еще лучшие впечатления во всем — от планирования отпуска до самого путешествия. <...> У меня есть отличная новость для путешественников, которые предпочитают наше самое популярное направление — Турцию. Чтобы клиенты могли использовать свой отпуск по максимуму, мы организуем ранние вылеты и поздние рейсы домой", — рассказал Виталий Раковскис, глава группы Novaturas, в которую входит и латвийский туроператор Novatours.

Он также добавил, что следующим летом Novatours увеличит пропускную способность на самых популярных направлениях, в которых компания видит наибольший потенциал.

"В предстоящем летнем сезоне мы планируем увеличить частоту полетов на греческие острова Крит и Родос, а также в Черногорию. Мы увеличили количество рейсов на испанские курорты в три раза и ввели новые пункты назначения в Испании для тех, кто путешествует из Латвии — Малагу и Майорку. В следующем летнем сезоне мы также предложим путевки из Латвии на Кипр", — прокомментировал В. Раковскис.

Разнообразие путешествий и гарантия самых низких цен

Лиана Пудуле-Индане, руководитель продаж в Novatours, отметила, что ранних покупателей в Латвии ждет приятный сюрприз: "Те, кто купят путевку на следующее лето до 30 сентября, получат бесплатный пакет дополнительных услуг на сумму до 155 евро. В пакет входит услуга "Золотое свободное путешествие" — это возможность изменить направление, дату и продолжительность поездки, отель, тип номера и питания, а также сезон один раз — за 21 день и более до вылета. В пакете есть также "Изменение имени туриста" — услуга позволяет изменить имя одного из пассажиров в бронировании, если до вылета остается более 14 дней. Услуга "Гарантия самой низкой цены" гарантирует лучшую цену у Novatours: если цена уже купленной путевки упадет, то туроператор компенсирует разницу. Эта услуга также защитит от скачков цен на топливо".

Пудуле-Индане также добавила, что туристы, отправляющиеся в Турцию, Черногорию, Кипр, Болгарию, Барселону в Испании, на египетские курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх, а также на греческие острова Крит, Родос и Корфу, получат скидки на экскурсии.

Эксклюзивный ассортимент и качество отелей

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В следующем летнем сезоне предложение отелей расширится на 10% по сравнению с этим летом на всех направлениях.

Например, в предложения на Крите, Черногории и Кипре войдут как оригинальные бутик-отели, так и другие более роскошные места для проживания. Пятизведочные гостиницы высшего класса предлагаются на курорте Коста-Дорада в Барселоне. Новинки будут и для путешественников, отправляющихся на болгарские курорты Созополь и Дюни.

Турция по-прежнему останется страной с наиболее обширным предложением отелей, способным удовлетворить вкусы любого путешественника. На острове Корфу клиентам будет предложена новая пятизвездочная гостиница азиатской сети люкс-отелей, отвечающая всем самым высоким стандартам. На еще одном популярном направлении — в Тунисе — в этом году гостиницы обновились уже примерно на 50%, и все наиболее востребованные виды проживания можно будет найти и следующим летом.

Как показал прошедший летний сезон, путешественникам, отправляющимся в последний момент на такие популярные направления, как греческие острова, Турция, Черногория и Тунис, доступно только около 20–30% гостиничного предложения. Аналогичная тенденция наблюдалась и в прошлом году. Предварительные продажи, в свою очередь, дают туристам больший выбор не только рейсов и курортов, но и гостиниц и номеров. Если вы заранее планируете свой отпуск следующим летом, то на некоторых направлениях скидки на проживание могут достигать 40–50%.