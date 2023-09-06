В следующем году Венеция начнет взимать с гостей города плату за въезд
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В следующем году Венеция планирует ввести плату за въезд в город в размере 5 евро для туристов, приезжающих в город на один день. Это делается в попытке отрегулировать поток туристов, которых привлекает уникальный город и его каналы, сообщил во вторник городской совет.

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Плата будет взиматься на экспериментальной основе в течение 30 дней в следующем году, в основном во время весенних банковских каникул и летних выходных дней, когда число туристов достигает своего пика. Плата будет взиматься со всех посетителей старше 14 лет.

Цель этого нововведения – найти "новый баланс между правами тех, кто живет, учится или работает в Венеции, и тех, кто просто посещает город". Об этом заявил член совета по туризму Венеции Симоне Вентурини.

По его словам, взимание налога не предполагает получения городом какой-то большой прибыли, поскольку плата будет покрывать только расходы на администрирование схемы. Точные сроки действия плана и порядок его реализации будут согласованы после окончательного утверждения советом, которое ожидается на следующей неделе.

План, впервые предложенный в 2019 году, сначала был отложен из-за COVID-19, во время которого перемещение между странами было ограничено, а затем по техническим и процедурным причинам.

Тем временем в Венецию снова хлынул поток туристов, причем число приезжих зачастую значительно превышает число жителей центра города, составляющее примерно 50 тысяч человек.

Избыточный туризм уже давно является проблемой для хрупкого города-лагуны. В июле эксперты ЮНЕСКО рекомендовали включить Венецию и ее лагуну в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой, заявив, что Италия не предпринимает достаточных мер для защиты города от воздействия изменения климата и массового туризма.

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