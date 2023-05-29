В Словении вводят единый проездной на весь общественный транспорт в стране
Foto: Shutterstock

К концу года в Словении можно будет пользоваться общественным транспортом по всей стране по единому проездному.

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Месячный проездной обойдется пассажирам в 70 евро, годовой — 560 евро. Для сравнения, одна поездка в Любляне сейчас стоит до 2,7 евро, пишет Euro-pulse.

Словения стала четвертой страной в ЕС, которая предложила единый проездной для поездок по своей территории. Ранее такие билеты появились в Германии, Австрии и Венгрии.

Главная задача такого проездного – сократить количество машин на дорогах и снизить выбросы углекислого газа, усугубляющего глобальное потепление.

К 2050 году в Европе уровень выбросов парниковых газов должен снизиться настолько, чтобы они могли все без остатка поглощаться природой (например, деревьями). Такую цель поставил Евросоюз в рамках борьбы с глобальным потеплением, основной вклад в который вносят парниковые газы.

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