В Средиземном море у побережья Хорватии нашли древнюю дорогу возрастом 7000 лет
Foto: University of Zadar

В тот момент, когда была создана эта дорога, наши предки лишь относительно недавно перешли от образа жизни охотников-собирателей к земледелию с постоянными поселениями. Сегодня она пролегает на глубине нескольких метров в Адриатическом море, но 7000 лет назад она соединяла остров Корчула с близлежащим поселением каменного века Солине.

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Само поселение было обнаружено у побережья Корчулы только в 2021 году, когда Матей Парич, археолог из Задарского университета, изучил спутниковые снимки местности вокруг острова Корчула. Морское дно Адриатического моря было видно и на этих снимках, и Парич заметил интересные образования и решил, что они выглядят рукотворными, а не природными. В этом надо было убедиться самостоятельно! Парич и его коллеги отправились в экспедицию с аквалангом, и каменные стены на глубине четырех-пяти метров подтвердили его догадку. Когда-то здесь было древнее поселение эпохи неолита или позднего каменного века, отделенное от острова Корчула узкой полосой земли.

В Средиземном море у побережья Хорватии нашли древнюю дорогу возрастом 7000 лет
Foto: University of Zadar
Парич исследовал прибрежные воды с помощью спутниковых снимков и решил поближе рассмотреть некоторые из образований.

Эти археологические свидетельства сохранились благодаря географии региона. "В отличие от многих других мест в Средиземноморье, это место защищено от больших волн – береговая линия покрыта множеством островов. Это, безусловно, помогло объекту выжить", – рассказывал Парич агентству Reuters в 2021 году о своем открытии. Как и само поселение, окружающие острова защитили недавно обнаруженную дорогу от размывания. На протяжении тысячелетий тщательно выложенная каменными плитами дорога шириной около четырех метров была покрыта толстым слоем грязи и сейчас она находится на глубине пяти метров.

"Люди ходили по этой дороге почти 7000 лет назад", – написал на своей странице в Facebook Задарский университет. Датировать древнее поселение удалось благодаря найденным там деревянным деталям. По радиоуглеродному анализу сохранившейся древесины ученые смогли предположить, что поселение было построено около 4900 года до нашей эры.

В Средиземном море у побережья Хорватии нашли древнюю дорогу возрастом 7000 лет
Foto: University of Zadar
На другой стороне острова находится очень похожее поселение - тоже под водой.

Окрестности Корчулы, похоже, хранят еще много подобных открытий – на противоположной стороне острова, в водах у побережья, эта исследовательская группа также обнаружила поселение каменного века, очень похожее на то, которое было найдено в 2021 году. Археолог Задарского университета Игорь Борзич рассказывает о найденных там артефактах – каменных рубилах и топорах, а также об останках жертв. Артефакты, найденные ранее в других местах, свидетельствуют о том, что в регионе современной Хорватии в эпоху неолита существовали процветающие человеческие поселения, и даже были найдены остатки сыра, изготовленного 7200 лет назад. Однако в водах у островов такие поселения встречаются крайне редко – свидетельства обычно смывает вода. Недавно обнаруженная дорога, связывающая Корчулу с поселением каменного века, которое сейчас находится под водой, является еще одним кусочком головоломки в понимании культуры того времени и того, как люди приспосабливались к различным условиям и изменяли окружающую их среду.

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