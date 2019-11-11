В Стамбул надо ехать сейчас. Через пару лет там будет не протолкнуться

В следующем году в Стамбуле стартует строительство морского порта, который позволит городу стать одним из основных круизных центров в средиземноморском регионе. Об этом сообщает turizm.ru со ссылкой на Daily Sabah.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан рассказал о проекте строительства гигантского порта в стамбульском прибрежном районе Йеникапы. Планируется возвести 3-километровый док с двумя причалами, где одновременно смогут стоять восемь круизных лайнеров. Кроме того, будет построен большой пассажирский и морской терминалы для около 500 яхт. После завершения всех работ Стамбул станет отправной и конечной точкой круизного туризма, добавил чиновник.

Реализация проекта также позволит турецкому городу приблизиться к званию одного из основных круизных центров в средиземноморском регионе. По прогнозу, годовой оборот круизного туризма в Турции увеличится с 1,5 млрд до 35 млрд долларов. О том, когда порт начнет функционировать, пока неизвестно. Начать строительные работы планируется в 2020 году. Помимо порта в Йеникапы, в апреле следующего года в районе Каракёй должен открыться "Галатапорт". Он сможет принимать в год до 25 млн человек в год.

Вместе с тем, местные власти отчитались о турпотоке в Стамбуле. За первые 9 месяцев 2019 года крупнейший турецкий город принял 11,3 млн иностранных туристов. Губернатор Али Ерликая заявил, что Стамбул достиг своих целей на 2023 год раньше срока, побив собственные рекорды. По сравнению с аналогичным периодом годом ранее число иностранных гостей увеличилось на 12%. Чаще всего Стамбул посещали жители Германии, Ирана, Ирака и России. Губернатор также отметил, что заполняемость гостиниц в Стамбуле в этом году выросла на 4%. При этом зафиксировано увеличение среднесуточной стоимости гостиничного номера на 10,8% до 91,1 евро.