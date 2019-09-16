В Таиланде с октября повышаются цены на медицинские услуги для туристов

В Таиланде врачам разрешили брать с иностранных туристов двойную плату за лечение. Об этом пишет turizm.ru со ссылкой на Mashable.

Власти Таиланда вводят новые тарифы на медицинское обслуживание. Согласно изменениям в законодательстве, уровень цен на лечение в стране будет зависеть от визового статуса человека. Дешевле всего обратиться за медпомощью будет самим тайцам и выходцам из Юго-Восточной Азии. Другие два тарифа действуют для иностранцев, работающих по неиммиграционным визам, и туристов. При этом разница в ценах может быть от 40% до 50% между тарифными группами. Самый дорогой счет за лечение тайские врачи собираются выставлять гражданам, находящимся в стране по туристической визе.

В качестве примера издание приводит цены на некоторые виды услуг. Так, первичное обследование у врача для местных жителей будет стоить 4 доллара, для граждан других стран Юго-Восточной Азии — 6 долларов. Туристу за прием придется выложить доктору 8,5 долларов. Если для тайцев МРТ позвоночника стоит 610 долларов, то для обладателей туристической визы — уже все 915 долларов. Как отмечают специалисты, к нововведениям власти подтолкнул быстро развивающийся бизнес медицинского туризма. Только в 2018 году Таиланд получил из этого сектора около 600 миллионов долларов. Постановление о тарифах начнет действовать с 29 сентября. Закон не будет распространяться на работу частных клиник.

Добавим, что в настоящее время двойные ценовые стандарты действуют в развлекательном секторе Таиланда. Как правило, для иностранцев цены на посещение музеев, парков развлечений и национальных парков выше, чем для местного населения. Теперь эта тенденция добралась и до государственных больниц.

Ранее министр туризма Таиланда Пипат Ратчакитпракан заявил о планах запустить медицинские туры, основанные на использовании "травки". Они будут включать в себя специальные оздоровительные техники и тайский массаж с применением каннабиса. По словам министра, американские и европейские туристы имеют "позитивное отношение" к подобным вещам, а значит им определенно будет интересно данное предложение.