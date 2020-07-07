В Таллине закрасили культовую надпись The Times we had

Смотровая площадка Кохтуотса привлекает гостей города не только нереальным видом на Старый город. Большинство туристов едут в Таллинн с мыслью, что нужно сделать снимок на фоне знаменитой надписи The Times we had, ставшей уже своеобразным арт-объектом. Однако сейчас сделать это не удастся. И не только из-за пандемии и закрытых границ. Дело в том, что самой надписи больше нет!

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Никто не знает, как и когда точно появилась данная надпись — гласит городская легенда.

Но факт остается фактом — она придала смотровой площадке особое значение, особенно среди гостей города. Однажды ее уже закрашивали, утверждает издание Gloss.Тогда за этим стоял владелец здания, который, впрочем, в скором времени изменил свое мнение — свой вклад внесли таллиннцы, которые не захотели мириться с произволом и написали фразу заново от руки. Получилось несколько небрежно, поэтому было решено снова закрасить стену и написать фразу более художественно.

В таком виде арт-объект существовал до некдавнего времени, пока него не закрасили, на этот раз — уличные любители граффитти.

Теперь знаменитая смотровая площадка имеет вот такой вид. Кому и зачем потребовалось вносить такие коррективы в облик столицы - еще одна загадка Старого города.