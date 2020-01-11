В тесноте, да не в обиде: Топ-5 самых густонаселенных островов в мире

Трудно ли вам представить жизнь в таких условиях, когда дома стоят вплотную друг к другу и нет поблизости такого уголка, где можно скрыться от посторонних глаз? Вдвойне труднее, если эта площадь окружена водой. Но для многих людей такие условия для проживания — реальность. В таких условиях особо ценится каждый клочок свободного пространства.

В отличие от сообществ на материке, земля и ресурсы на островах ограничены. Это и служит причиной того, что они настолько густо заселены. Портал Delfi составил топ самых населенных островов в мире в пересчете количества жителей на единицу площади.

Тихая деревня без бандитов и развлечений

Самый густонаселенный остров мира находится в Карибском море около берегов Колумбии. На миниатюрном островке Санта Крус дель Ислоте площадью 0,012 кв.км проживают 1247 человек.

Постоянно здесь проживают около 500 жителей, но время каникул и праздников население острова увеличивается почти в два раза. Связано это с тем, что местные дети и подростки, которые учатся в средней школе на материке, приезжают домой к родным.

На Санта-Крус дель Ислоте плотно друг к другу построены 97 жилых домов. Здесь нет ни пляжа, ни бассейна, ни гостиницы, ни футбольного поля. Чтобы попасть в школу, на работу, спортивную площадку, кладбище или магазины, требуется добраться до соседних островов или на континентальную часть Венесуэлы.

На этом острове питьевая вода доставляется танкерами раз в месяц. Единственным источником пресной воды являются атмосферные осадки. Горожане соорудили систему желобов и трубопроводов, которые помогают собрать дождевую воду для питья и приготовления пищи.

Кстати, рядом находятся гораздо большие по размерам острова Еl Islote и Islas De San Bernardo, но они почти не заселенные. Острова архипелага Сан-Бернар были заселены в ХІХ веке афроколумбийцами, которые после освоения территории занялись рыбалкой. Но рыбные запасы быстро иссякли, заставив местных жителей довольствоваться гораздо меньшими доходами.

Сейчас Санта-Крус является мирной островной деревней вдали от бандитских разборок, перестрелок между военизированными формированиями и армией, которые имеют место в материковой Колумбии. Здесь даже ночью не запирают двери, а вечером жители квартала собираются за совместным просмотром сериалов.