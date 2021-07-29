В Турции бьют тревогу — на курортах рекордное количество заболевших Covid-19. Всему виной российские туристы

Согласно последним данным, в Турции заболеваемость коронавирусом достигла рекорда за последние 2,5 месяца. Врачи и исследователи бьют тревогу, считая, что всему виной российские туристы, массово прибывающие на турецкие курорты.

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На данный момент большинство случаев заражения дельта-штаммом коронавируса фиксируется в Анталии. "Мы не можем остановить новую волну из-за неконтролируемого потока российских туристов", — призналась президент Медицинской палаты Анталии доктор Нурсел Шахин.

Как пишет портал www.evrensel.net, в Турции всерьез опасаются ухудшения эпидемиологической ситуации из-за распространения дельта-штамма коронавируса. Так как в стране для отдыхающих отменены все ограничения, ежедневно на знаменитые турецкие курорты приезжают десятки тысяч туристов из России, где как раз свирепствует новый штамм COVID-19.

По словам доктора Нурсел Шахин, ежедневно в Анталию прилетают 40-50 тысяч российских туристов, проверить здоровье которых не представляется возможным. Озабоченность вызывает тот факт, что среди этих людей наверняка есть переносчики опасного вируса. "Гостиницы переполнены, количество круизов резко возросло. При такой неосторожности новая волна эпидемии у нас начнется еще до сентября. Мы находимся в состоянии боевой готовности", — предупредила она.

"В России вакцинация проходит медленными темпами. Привито всего около 10 процентов населения. Недавно разрешили чартерные рейсы по 45 различным российским направлениям. Туристов из России очень много! Да, мы нуждаемся в доходах от туризма и иностранной валюте, но существует серьезный недостаток контроля с точки зрения эпидемиологических мер", — добавила она.

Однако для некоторых граждан, прибывающих в Турцию , все же действуют ограничения. Так, например, строгие меры действуют в отношении прилетающих из Индии, Непала и Бразилии — стран, которые относятся к так называемой "красной зоне опасности". "Такие же меры необходимо ввести и для прибывающих из России. Мы знаем, что там преобладает дельта-штамм коронавируса, вакцинация проходит замедленными темпами, а количество случаев и смертей только растет. Несмотря на это, нет никаких ограничений и серьезного контроля в отношении прибывающих из России, так как на первое место ставятся доходы от туризма".

Как сказала доктор Нурсел Шахин, в начале лета в Анталии наблюдалось снижение заболеваемости, но из-за огромного потока прибывающих туристов случаев выявления заболевших COVID-19 становится все больше. "Сейчас у нас идет вакцинация, людям делают прививки даже на открытом воздухе",- добавила она. Но, как уверяют врачи, взять вирус под контроль и полностью побороть болезнь они не смогут, если в ближайшее время не изменится ситуация с туристами. "Многие отдыхающие не соблюдают вообще никаких правил, давать им советы или рекомендации бессмысленно. И вирус продолжает распространяться".