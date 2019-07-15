В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола

Глава Федерации отельеров Турции рассказал о том, как обращаются с едой в любимых туристами во всем мире гостиницах. По его словам, руководство отелей придерживается общих требований к хранению ингредиентов для шведского стола, но, если это возможно, старается использовать определенные продукты по несколько раз. "Газета.Ru" — о том, чем кормят на турецких курортах.

Отели в Турции повторно ставят продукты на шведский стол. Глава Федерации отельеров Турции Осман Айык дал интервью порталу РИА "Новости", в котором рассказал, что гостиницы, где установлена система шведских столов, используют определенные продукты по несколько раз. Айык подчеркнул, что это не относится к пище, которая может быстро испортиться, но продукты с долгим сроком хранения "циркулируют".

Глава Федерации объяснил это особенностями системы "все включено", популярной среди туристов со всего мира: "Определены продукты питания, которые могут циркулировать, то есть использоваться повторно. И с учетом этого формируется ассортимент шведского стола".

Тот факт, что гостям отелей предлагают одни и те же продукты с долгим сроком хранения, вовсе не означает, что постояльцы смогут увидеть на общих столах еду со своих тарелок — Осман Айык охарактеризовал этот принцип как "железный".

"С использованной тарелки гостя отеля ни в коем случае ничего не может быть использовано повторно, все остатки еды с тарелок полностью выбрасываются в мусор", — заверил отельер. По его словам, то же самое происходит с продуктами с небольшим сроком годности даже в том случае, если их никто не ел.

Подобная политика идет вразрез с популярными социальными программами, которые призывают людей к более осознанному потреблению, однако такие жесткие меры установлены законодательством.

Исключение составляют продукты, прошедшие тепловую обработку: "Это, например, пастеризованные оливки, сыр, масло, мед, варенье и так далее. Если они остаются на шведском столе с утра, то их можно использовать и во время обеда, ужина". К тому же, для дополнительной гарантии сохранения свежести все эти продукты хранятся в холодильниках.

Айык успокоил туристов словами о том, что абсолютно каждая гостиница в Турции обязана соответствовать определенному высокому стандарту и регулярно проводить проверки, чтобы ручаться за то, что здоровье гостей будет в полном порядке.